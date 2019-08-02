Улан-удэнец украл у приятеля телефон и кроссовки из мести

Кражу он совершил из-за возникшего между ними конфликта
В Железнодорожном районе столицы Бурятии полицейские задержали 21-летнего улан-удэнца. Молодой человек ночью залез в квартиру на первом этаже через открытое окно к своему приятелю. Он украл сотовый телефон и кроссовки. Хозяин вещей обратился в полицию, когда проснулся.
Со слов злоумышленника, преступление он совершил из-за возникшего между ними конфликта. Часть похищенного он уничтожил, а мобильный продал через Интернет.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, а также преступления против жизни и здоровья, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело. Также злоумышленник является фигурантом другого уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве.
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Кражу он совершил из-за возникшего между ними конфликта
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