У забайкальского фермера изъяли более 100 кустов конопли



В городе Краснокаменске Забайкальского края в рамках оперативно-розыскных мероприятий, правоохранительные органы обнаружили в теплице и надворных постройках 53-летнего местного жителя 102 куста конопли. Экспертиза установила, что растения являются наркотическими средствами. Мужчина ухаживал за грядками и выращивал коноплю для собственного употребления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».



- Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

