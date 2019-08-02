В Бурятии костёр селенгинца привёл к ущербу на 7,6 миллионов рублей

Теперь обвиняемого ждёт суд
В Бурятии в мае этого года, находясь в лесу Убукунского участкового лесничества Гусиноозерского лесничества, в период действия особого противопожарного режима, житель села Тохой Селенгинского района развёл костёр. После этого он ушёл, не потушив горение полностью.
В результате этого загорелась сухая трава. Это привело к уничтожению и повреждению лесных насаждений. Государственному лесному фонду причинён крупный ущерб на сумму 7 630 тысяч рублей.
- Гусиноозерским межрайонным прокурором утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина. Его действия квалифицированы как уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если они причинили крупный ущерб, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Сейчас уголовное дело уже направлено в Гусиноозерский городской суд.
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