Улан-удэнец обворовывал людей по всей России



Улан-удэнец с подельником за два года обворовали 17 человек в разных регионах России. По версии следствия, житель столицы Бурятии в 2016 году для кражи денег решил размещать Интернете ложные объявления о продаже запасных частей от автомобилей. Свои обязательства злоумышленник выполнять не намеревался.



Мужчина нашёл себе пособника, который предоставлял счета банковских карт, открытых на третьих лиц. После поступления денег на счета, партнёр переводил их исполнителю преступления. За два года обвиняемый, проживая в городе Краснодаре, совершил 17 хищений денежных средств у жителей разных регионов России на общую сумму свыше 430 тысяч рублей.



- Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в значительном размере. Второму лицу инкриминируется пособничество в совершении данных преступлений. Наиболее строгая санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Уголовное дело 31 июля этого года направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Улан-Удэ.

