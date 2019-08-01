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В Иркутской области мужчина нанёс знакомой 25 ударов топором

В Иркутской области мужчина нанёс знакомой 25 ударов топором
Происшествия, 
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте

5 марта 2019 года вечером 42-летний житель города Черемхово Иркутской области вместе со своей 39-летней знакомой выпивал в квартире. Позже между ними возникла ссора, в результате чего мужчина нанёс женщине более 25 ударов топором. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Чтобы скрыть совершённое преступление, обвиняемый постарался избавиться от следов, а тело женщины спрятал в подполье дома. 

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». 

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.  
убийство
 
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