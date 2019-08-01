В Иркутской области мужчина нанёс знакомой 25 ударов топором



5 марта 2019 года вечером 42-летний житель города Черемхово Иркутской области вместе со своей 39-летней знакомой выпивал в квартире. Позже между ними возникла ссора, в результате чего мужчина нанёс женщине более 25 ударов топором. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Чтобы скрыть совершённое преступление, обвиняемый постарался избавиться от следов, а тело женщины спрятал в подполье дома.



Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.



Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

