Причиной послужила соседская ссора
Следственные органы обвинили двоих жителей Забайкалья в убийстве. Преступление произошло в Краснокаменске в ночь на 16 апреля женщина, в состоянии алкогольного опьянения, находилась на территории кладбища.
У неё возник конфликт с соседкой по дому, и на почве личной неприязни она вооружилась лопатой, которая была в багажнике её машины. Затем женщина несколько раз ударила соседку по голове и телу.
С женщиной был несовершеннолетний молодой человек, который затем присоединился к ней, взял лопату и нанёс потерпевшей не менее 4 ударов по голове, шее, рукам и ногам. Потерпевшая скончалась от открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и повреждением головного мозга.
- Суд вынес приговор, в зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления, возраста и иных обстоятельств дела. Нападавшей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а несовершеннолетнему парню - 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалка убила соседку лопатой на кладбище
Происшествия, Фото:
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