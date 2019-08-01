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Уроженка Бурятии украла у женщины телефон в Чите

Уроженка Бурятии украла у женщины телефон в Чите
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина, увидев на кассе магазина чужой смартфон, забрала его с собой

В Чите в полицию поступило сообщение от 47-летней местной жительницы о краже сотового телефона в одном из продуктовых магазинов. Потерпевшая оставила его на кассе, а когда вернулась - мобильного уже не было.

Позже задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя жительница Бурятии, которая в тот день стояла следующей в очереди в магазине за заявительницей. Телефон изъят и будет возвращён потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
кража
 
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