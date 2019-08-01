Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю



В ограде дома 40-летнего жителя посёлка Таксимо Муйского района полицейские обнаружили 162 куста конопли. Мужчина не работает и ранее судим не был.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Максимальное наказание, согласно данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

