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Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю

Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На его участке полицейские нашли 162 куста
 
В ограде дома 40-летнего жителя посёлка Таксимо Муйского района полицейские обнаружили 162 куста конопли. Мужчина не работает и ранее судим не был.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Максимальное наказание, согласно данной статье – лишение свободы на срок до двух лет. 
полиция наркотики
 
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