Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю

На его участке полицейские нашли 162 куста
В ограде дома 40-летнего жителя посёлка Таксимо Муйского района полицейские обнаружили 162 куста конопли. Мужчина не работает и ранее судим не был.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Максимальное наказание, согласно данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.
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