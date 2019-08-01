«Стены зашевелились»: Жителей Бурятии напугало землетрясение

Подземные толчки ощущались в районах республики и в Улан-Удэ



Сегодня около 4-х часов утра на акватории озера Байкал Кабанского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр находился в 22 км. северо-западнее от населённого пункта Оймур.



- В Оймуре толчки не ощущались. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Жители республики почувствовали подземные толчки. О своих ощущениях они написали в паблике «Аноним 03».



«Ночью было землетрясение?», «Кто ещё ощутил землетрясение в третьем часу утра? Хорошо тряхонуло, стены зашевелились, грохотало что-то даже, свет отключили», «Сегодня в 3:18 было землетрясение, у меня упала картина со стены. Кабанский район. Кто ещё почувствовал? «Что это было примерно в 3:10 ночи, землетрясение или что? В районе Вахмистрово почувствовали».



Также землетрясение ощущалось в Улан-Удэ.



- Диван ощутимо поколебался, не сильно, но ощутимо, - рассказала «Байкал-Daily» горожанка.



Сотрудники республиканского МЧС напоминают, землетрясения характеризуются как слабые 1-4 балла, сильные 5-7 баллов, разрушительные 8 и более баллов. Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.