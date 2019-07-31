В Улан-Удэ мужчина выкатил товар на тележке в обход кассы



В Октябрьском районе Улан-Удэ в одном из магазинов самообслуживания 32-летний местный житель, сложив в тележку продукты питания, мультиварку и блендер, в обход кассы вышел из торгового зала. После этого вместе с товаром он уехал на автомобиле. Ущерб составил около 7,5 тысяч рублей.



Полицейским удалось задержать подозреваемого и частично изъять похищенное. По признакам преступления возбуждено уголовное дело и ведётся следствие. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.