В Бурятии невиновный водитель чуть не угодил за решётку



Верховный суд Бурятии оправдал мужчину, которого районный суд признал виновным в наезде на пешехода. Подозреваемый был осуждён за наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на 1 год 6 месяцев колонии поселения. Также мужчина лишался на 2 года права управлять автомобилем.



Суд апелляционной инстанции назначил судебную видеотехническую экспертизу в Иркутске. После получения заключения эксперта судебное заседание было продолжено.



- Суд апелляционной инстанции, оценив все доказательства, пришёл к выводу, что в ходе судебного разбирательства убедительных доказательств вины подсудимого в наезде на пешехода не представлено, в связи с чем приговор суда был отменён, мужчина оправдан, и за ним признано право на реабилитацию, – уточнили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

