В Бурятии невиновный водитель чуть не угодил за решётку

Мужчине помогла проведённая судебная видеоэкспертиза
Верховный суд Бурятии оправдал мужчину, которого районный суд признал виновным в наезде на пешехода. Подозреваемый был осуждён за наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на 1 год 6 месяцев колонии поселения. Также мужчина лишался на 2 года права управлять автомобилем.
Суд апелляционной инстанции назначил судебную видеотехническую экспертизу в Иркутске. После получения заключения эксперта судебное заседание было продолжено.
- Суд апелляционной инстанции, оценив все доказательства, пришёл к выводу, что в ходе судебного разбирательства убедительных доказательств вины подсудимого в наезде на пешехода не представлено, в связи с чем приговор суда был отменён, мужчина оправдан, и за ним признано право на реабилитацию, – уточнили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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