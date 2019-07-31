В Иркутске осудили виновника смертельного ДТП

Он сбил 17-летнего подростка на «зебре»



Сегодня в Иркутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».



Утром 15 мая этого года водитель Mercedes-Benz, будучи в состоянии наркотического опьянения, наехал на несовершеннолетнего пешехода на дороге по улице Байкальской около кинотеатра «Баргузин». 17-летний подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, а также горизонтальной разметкой в соответствии с ПДД.



Совершив ДТП, обвиняемый скрылся, а подросток от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водителя задержали тем же вечером. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.



Суд, с учётом мнения гособвинения, приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

