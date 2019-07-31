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В Иркутской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка

В Иркутской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадали дети 10, 11 и 12 лет

28 июля около 12 часов дня на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Тулун-Иркутск», и легкового автомобиля.

По информации пресс-службы СУ СК по Приангарью, в результате аварии пострадали пассажиры обеих машин, в том числе трое детей 10, 11 и 12 лет, ехавших в «легковушке».

По данному факту следственным отделом по городу Черемхово проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проходят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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