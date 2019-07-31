В Иркутской области столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка

Пострадали дети 10, 11 и 12 лет



28 июля около 12 часов дня на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Тулун-Иркутск», и легкового автомобиля.



По информации пресс-службы СУ СК по Приангарью, в результате аварии пострадали пассажиры обеих машин, в том числе трое детей 10, 11 и 12 лет, ехавших в «легковушке».



По данному факту следственным отделом по городу Черемхово проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проходят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

