3,5 килограмма марихуаны вёз с собой пассажир
Ранним утром 29 июля сотрудники ДПС в Иволгинском районе Бурятии, в трёх километрах от села Кокорино, за нарушение ПДД остановили автомобиль. Помимо водителя, в салоне находился 55-летний пассажир, в мешке и рюкзаке которого было обнаружено вещество растительного происхождения. Позже экспертиза показала, что это марихуана массой около 3,5 килограммов.
Злоумышленник – житель Заиграевского района. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
- По признакам преступления было возбуждено уголовное дело, а также в отношении пассажира составлен протокол за потребление наркотиков. В данное время ведётся следствие, – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ДПС остановили автомобиль с наркотиками
Происшествия, Фото:
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