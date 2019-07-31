В Бурятии сотрудники ДПС остановили автомобиль с наркотиками

3,5 килограмма марихуаны вёз с собой пассажир



Ранним утром 29 июля сотрудники ДПС в Иволгинском районе Бурятии, в трёх километрах от села Кокорино, за нарушение ПДД остановили автомобиль. Помимо водителя, в салоне находился 55-летний пассажир, в мешке и рюкзаке которого было обнаружено вещество растительного происхождения. Позже экспертиза показала, что это марихуана массой около 3,5 килограммов.



Злоумышленник – житель Заиграевского района. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.



- По признакам преступления было возбуждено уголовное дело, а также в отношении пассажира составлен протокол за потребление наркотиков. В данное время ведётся следствие, – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

