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В Иркутске демонтируют разломившийся мост

В Иркутске демонтируют разломившийся мост
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Причиной разрушения послужило размытие основания водой

В посёлке Копай города Иркутска демонтируют мост через реку Ушаковку. На месте выполнения работ побывали мэр города Дмитрий Бердников и глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

- Основание сооружения подмыло водой, произошёл разлом. По результатам обследования мостового сооружения специалистами муниципальных предприятий принято решение о его демонтаже в связи с угрозой полного обрушения и образования затора в русле реки. Работы выполняются силами муниципальных мероприятий, – прокомментировал Владимир Преловский.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, в настоящий момент решается вопрос о восстановлении моста. Жителям предлагается пересекать реку по другим мостовым сооружениям.

Кроме этого, выполняется отсыпка берега Ушаковки, ниже по течению вдоль улицы 2-ой Аларской установили дамбу из мешков с песком длиной 300 метров.

- В Иркутске ведётся круглосуточный мониторинг состояния рек. В настоящий момент ситуация стабилизируется. Все экстренные службы находятся в постоянной готовности, горожан информируют о текущей обстановке и необходимых действиях в критических ситуациях, – уточнил Дмитрий Бердников.
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