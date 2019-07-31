За это она получила год лишения свободы
В Прибайкальском районе Бурятии бывший следователь была признана виновной в фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Следователь районного отдела МВД России была уполномочена осуществлять предварительное следствие по уголовным делам. Однако она сфальсифицировала протокол допроса свидетеля, постановление о производстве выемки и протокол выемки. Позже, все эти документы были приобщены к уголовному делу.
Прокуратурой было поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Прибайкальский районный суд признал её виновной в фальсификации доказательств и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
В Бурятии следователь фальсифицировала доказательства уголовного дела
Происшествия, Фото:
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