В Бурятии следователь фальсифицировала доказательства уголовного дела

За это она получила год лишения свободы



В Прибайкальском районе Бурятии бывший следователь была признана виновной в фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Следователь районного отдела МВД России была уполномочена осуществлять предварительное следствие по уголовным делам. Однако она сфальсифицировала протокол допроса свидетеля, постановление о производстве выемки и протокол выемки. Позже, все эти документы были приобщены к уголовному делу.



Прокуратурой было поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Прибайкальский районный суд признал её виновной в фальсификации доказательств и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

