Дорожники работают на месте обрушения
В Красночикойском районе Забайкальского края из-за обильных осадков и повышения уровня воды произошло обрушение деревянного моста через реку Катанца, который связывал жителей сёл Конкино и Хилкотой с автомобильной дорогой, ведущей в районный центр.
«Для осмотра моста на место выехал специалист ГКУ «Служба единого заказчика» и подрядной организации. Совместно с представителями районной администрации они примут решение по организации альтернативного движения транспортных средств. Будет решено, возможно ли восстановление конструкции обрушившегося моста, либо необходимо строить новый», – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта министерства территориального развития Забайкальского края Сергей Кривощёков.
По словам главы Красночикойского района Евгения Гостева, в двух сёлах проживает около 350 человек. Сейчас они обеспечены необходимыми медикаментами, продуктами, топливом. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального развития края.
В Забайкалье из-за осадков обрушился мост через реку Катанца
Происшествия, Фото:
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