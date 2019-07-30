30 Июля

29 Июля

Популярное

В Забайкалье из-за осадков обрушился мост через реку Катанца

В Забайкалье из-за осадков обрушился мост через реку Катанца
Происшествия,  Фото:пресс-служба министерства территориального развития Забайкальского края
Дорожники работают на месте обрушения

В Красночикойском районе Забайкальского края из-за обильных осадков и повышения уровня воды произошло обрушение деревянного моста через реку Катанца, который связывал жителей сёл Конкино и Хилкотой с автомобильной дорогой, ведущей в районный центр.

«Для осмотра моста на место выехал специалист ГКУ «Служба единого заказчика» и подрядной организации. Совместно с представителями районной администрации они примут решение по организации альтернативного движения транспортных средств. Будет решено, возможно ли восстановление конструкции обрушившегося моста, либо необходимо строить новый», – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта министерства территориального развития Забайкальского края Сергей Кривощёков.

По словам главы Красночикойского района Евгения Гостева, в двух сёлах проживает около 350 человек. Сейчас они обеспечены необходимыми медикаментами, продуктами, топливом. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального развития края.
Забайкальский край обрушение мост ливень разлив реки паводок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В реках юга Иркутской области вода пошла на спад
В реках юга Иркутской области вода пошла на спад
Происшествия, 30.07.2019
В Тулунском районе подтопление продолжается
Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине
Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине
Происшествия, 30.07.2019
После наезда на свою жену и её сестру он покончил жизнь самоубийством
Жителям Бурятии незаконно выплатили более миллиона
Жителям Бурятии незаконно выплатили более миллиона
Происшествия, 30.07.2019
Жители не уведомляют о своём официальном трудоустройстве органы и продолжают получать социальные выплаты
На Байкале у отдыхающих отобрали музыкальную колонку
На Байкале у отдыхающих отобрали музыкальную колонку
Происшествия, 30.07.2019
Затем у них украли спальные мешки, сумку с косметикой и одежду
Забайкалка из мести украла деньги у работодателя
Забайкалка из мести украла деньги у работодателя
Происшествия, 30.07.2019
Таким образом она хотела компенсировать своё увольнение
В Бурятии водитель Тойоты врезалась в «Хонду Цивик»
В Бурятии водитель Тойоты врезалась в «Хонду Цивик»
Происшествия, 30.07.2019
Виновница ДТП и пассажир Хонды были госпитализированы
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору
Происшествия, 30.07.2019
Он получил травмы различной степени тяжести
В Бурятии грозы стали причиной лесных пожаров
В Бурятии грозы стали причиной лесных пожаров
Происшествия, 30.07.2019
За прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара
В Бурятии туристы ждут помощи спасателей
В Бурятии туристы ждут помощи спасателей
Происшествия, 30.07.2019
По предварительным данным, один человек погиб
В Улан-Удэ автоледи наехала на 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ автоледи наехала на 10-летнюю девочку
Происшествия, 30.07.2019
Девочку с травмами госпитализировали в медучреждение
В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист
В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист
Происшествия, 30.07.2019
Пассажира «Урала» с травмами госпитализировали в больницу
В Иркутской области бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов
В Иркутской области бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов
Происшествия, 30.07.2019
Мужчина скрыл от налоговой свыше 21 миллиона рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^