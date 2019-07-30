В Чите уволили медсестру, забывшую в теле новорождённой салфетки



Краевой перинатальный центр Забайкальского края уволил медсестру, которая забыла в теле новорождённой девочки салфетки, сообщается 29 июля на странице Забайкальского правозащитного центра в Facebook. ИА Чита.Ру сообщило, что информацию подтвердила главный врач перинатального центра Елена Агафонова.



- Центральный районный суд Читы приступил к рассмотрению иска о компенсации морального вреда. Истцы требуют взыскать с медучреждения 1 миллион рублей. Во время судебного заседания представитель перинатального центра сообщил, что 13 июня 2019 года медсестру отстранили от занимаемой должности. На увольнении медработника настаивали пострадавшие и следственные органы, - сообщает правозащитный центр.





Инцидент произошёл в январе прошлого года.





- Медсестра обнаружила у новорождённой девочки влагалищное кровотечение. Для его остановки она умышленно применила запрещённый метод - медицинским пинцетом глубоко за девственную плеву ввела во влагалище ребёнка две синтетические салфетки и три лоскутка идентичной салфетки. Ребёнок пробыл в больнице неделю, но медсестра не стала извлекать салфетки из влагалища и не сообщила при выписке о содеянном лечащему врачу, медперсоналу и матери девочки. В итоге ребёнок прожил с салфетками 3 месяца, в результате чего у девочки была повреждена девственная плева, образовался пролежень и возникло женское заболевание – вульвовагинит. Следствию медик пояснила, что не рассказала об обстоятельствах произошедшего, так как боялась потерять работу, - отмечается в информации правозащитного центра.



Также, по информации юриста центра Анастасии Коптеевой, медсестре предъявили обвинения по двум статьям: «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Оставление в опасности». Известно, что в мае этого года мировой суд из-за истечения сроков давности прекратил уголовное дело в отношении медсестры.



