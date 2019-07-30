В Иркутской области бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов

Мужчина скрыл от налоговой свыше 21 миллиона рублей



Собранные доказательства следователями СК России по Иркутской области признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ЗАО «ТД БРМЗ» Константину Кимуру. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере.



Следствием и судом установлено, что обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов организовал отражение в бухгалтерском учёте предприятия финансово-хозяйственных отношений с организациями, которые фактически никаких услуг для ЗАО «ТД БРМЗ» не оказывали и работ не выполняли. Сумма неуплаченных налогов составила свыше 21 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый частично возместил причинённый ущерб в размере 1 миллиона рублей.



По данному уголовному делу следователями допрошено множество свидетелей, проведён ряд экономических и почерковедческих судебных экспертиз. Следователи проводили расследование в различных районах Иркутской области, а также в Красноярском крае.



Приговором Братского городского суда Иркутской области, мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

