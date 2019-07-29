Трёхлетняя малышка заигралась и не заметила, как оказалась одна в незнакомом месте
Сотрудник Управления Росгвардии по Иркутской области сержант полиции Максим Смирнов возвращался на личном автомобиле со службы после дежурства. Проезжая по посёлку Железнодорожный, он обратил внимание на маленькую девочку, которая перебегала проезжую часть без сопровождения взрослых в вечернее время. Сержант остановился у дороги и выяснил у взволнованной малышки что произошло. Девочка сказала, что ее зовут Алена, ей три года, она гуляла с братом и потерялась.
Росгвардеец сообщил о случившемся дежурному. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и передали потерявшегося ребёнка в отдел полиции.
Во время прогулки девочка заигралась и не заметила, как оказалась одна в незнакомом месте. В отношении родителей составлен административный протокол. На данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Россгвардии по Иркутской области.
В Иркутской области росгвардеец нашёл потерявшуюся девочку
Происшествия, Фото:
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