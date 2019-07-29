Аварии произошли накануне в разных районах республики, Улан-Удэ
Накануне в 3 часа дня в Кяхтинском районе водитель «ВАЗ-2107», не имеющая права управления ТС, следуя по дороге со стороны села Большой Луг Кяхтинского района в направлении села Окино-Ключи Бичурского района, не справилась с рулевым управлением. Она наехала на металлическое ограждение, после чего съехала с проезжей части дороги в кювет. В результате аварии водитель с травмами доставлена в районную больницу.
Установлено, что она на момент аварии была в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 0.51 мг/л).
Также вчера днём в Октябрьском районе Улан-Удэ 60-летний водитель машины «Хонда Фит» при выезде с парковки магазина на улице Пищевой не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лэнд Ровер». В результате ДТП водитель и 60-летний пассажир «Хонды» с травмами госпитализированы в БСМП.
Ещё одно ДТП с участием женщины-водителя произошло в Кижингинском районе. 42-летний водитель автомашины «Toyota Land Cruiser Prado», следуя «задним ходом» во дворе дома 65 по улице Калинина в Кижинге, наехала на пешехода. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными переломами рёбер.
За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 477 нарушений ПДД. Задержаны в том числе и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 человека - за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
4 человека пострадало в ДТП в Бурятии
Происшествия, Фото:
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