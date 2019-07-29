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В Иркутской области расследовали дело банды «чёрных лесорубов»

В Иркутской области расследовали дело банды «чёрных лесорубов»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следственные органы завершили предварительное расследование дела в отношении преступной группировки

На территории Чунского лесничества Иркутской области банда «чёрных лесорубов» незаконно вырубала деревья. Общий ущерб, причинённый лесному фонду, составил 11 миллионов рублей.

Правоохранительные органы задержали 14 человек. Проведено более 40 обысков, изъято свыше 40 единиц лесозаготовительной техники. Первоначально задержанных заключили под стражу, затем суд изменил меру пресечения на домашний арест. Также суд наложил арест на имущество подозреваемых.

Один из обвиняемых, дело которого было выделено в отдельное производство, получил 1 год 8 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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