Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр

Её сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет



В УМВД России по Чите поступило заявление от 48-летней местной жительницы о краже принадлежащей ей сумки с документами и банковскими картами. После с её карт было похищено около трёх тысяч рублей. Установлено, что сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет, который располагается в одном из неохраняемых торговых центров.



Позже был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничество 38-летний местный житель. Украденными банковскими картами подозреваемый расплачивался в магазинах бесконтактным способом.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

