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Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр

Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет

В УМВД России по Чите поступило заявление от 48-летней местной жительницы о краже принадлежащей ей сумки с документами и банковскими картами. После с её карт было похищено около трёх тысяч рублей. Установлено, что сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет, который располагается в одном из неохраняемых торговых центров.

Позже был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничество 38-летний местный житель. Украденными банковскими картами подозреваемый расплачивался в магазинах бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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