Её сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет
В УМВД России по Чите поступило заявление от 48-летней местной жительницы о краже принадлежащей ей сумки с документами и банковскими картами. После с её карт было похищено около трёх тысяч рублей. Установлено, что сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет, который располагается в одном из неохраняемых торговых центров.
Позже был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражи и мошенничество 38-летний местный житель. Украденными банковскими картами подозреваемый расплачивался в магазинах бесконтактным способом.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка лишилась сумки с деньгами, делая маникюр
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её сумка лежала без присмотра около входа в маникюрный кабинет
Он вынес из комнаты, где спал мужчина, телевизор и сотовый телефон, украл из прихожей розовую соломенную шляпу, женскую куртку
Трагические случаи произошли накануне
Малыш был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии
Режим ЧС продолжает действовать на территории Забайкальского национального парка
Таким образом он хотел вернуть одежду
Для жителей развёрнуты три пункта временного размещения
Один выстрел из трёх пришёлся в голову
На дорогах Бурятии увеличилось число ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собак
Украденную коллекцию она отдала знакомой, а та увезла её в Борзю и продала
Она солгала, что неизвестный повредил её машину отвёрткой
Владелец машины с одеждой планировал переезд
В Сети «смаковали» подробности трагедии и разглядывали фото умершей девушки
В Сибири и на Дальнем Востоке горят более 2 млн гектаров леса
Угол наклона гор здесь местами достигает более 60 градусов