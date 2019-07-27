Житель Улан-Удэ избил двухлетнего сына

Малыш был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии



26 июля около полуночи в Детскую республиканскую клиническую больницу в тяжёлом состоянии доставили 2-летнего мальчика с повреждениями головы. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».



Задержан 32-летний отец малыша. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления.



По данным следствия, подозреваемый мужчина проживал с женой и тремя детьми в микрорайоне «Зелёный» Улан-Удэ. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. 25 июля вечером, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, горожанин нанёс малолетнему сыну несколько ударов ногами по груди и голове, так как ему не понравилось, что ребёнок плакал. Затем он поднял малыша и швырнул в стену. Мать мальчика, испугавшись, убежала из дома. От соседей она позвонила в полицию. Сотрудники прибыли к месту происшествия через несколько минут, задержали злоумышленника и вызвали ребёнку скорую медицинскую помощь.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

