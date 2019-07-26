Таким образом он хотел вернуть одежду
В Чите окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. По версии следствия, в апреле 2019 года через посредника он передал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику управления экономической безопасности МВД. Взятку мужчина давал за возвращение ранее изъятой у него сотрудниками полиции предметов контрафактной одежды.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Бизнесмену грозит штраф в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-тикратной суммы взятки, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Читинского бизнесмена будут судить за взятку полицейскому
Происшествия, Фото:
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