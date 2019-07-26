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Читинского бизнесмена будут судить за взятку полицейскому

Читинского бизнесмена будут судить за взятку полицейскому
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Таким образом он хотел вернуть одежду

В Чите окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. По версии следствия, в апреле 2019 года через посредника он передал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику управления экономической безопасности МВД. Взятку мужчина давал за возвращение ранее изъятой у него сотрудниками полиции предметов контрафактной одежды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Бизнесмену грозит штраф в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-тикратной суммы взятки, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
взятка
 
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