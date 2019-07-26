Читинского бизнесмена будут судить за взятку полицейскому

Таким образом он хотел вернуть одежду



В Чите окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. По версии следствия, в апреле 2019 года через посредника он передал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику управления экономической безопасности МВД. Взятку мужчина давал за возвращение ранее изъятой у него сотрудниками полиции предметов контрафактной одежды.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.



Бизнесмену грозит штраф в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-тикратной суммы взятки, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

