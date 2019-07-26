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В Улан-Удэ виновник ДТП «играл в прятки» с полицией

В Улан-Удэ виновник ДТП «играл в прятки» с полицией
Происшествия, 
Мужчина скрывался от полицейских два месяца

Днём 24 мая водитель «Хендай Акцент», следуя по улице Борсоева, в районе дома № 33 совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис». Последний от удара столкнулся с машиной «Тойота Корона Премио».

После чего нарушитель скрылся с места аварии в сторону улицы Смолина, где его опасное движение попало в объектив видеорегистратора встречного автомобиля.

Виновник аварии два месяца прятался от полиции.

- Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Однако мужчина целенаправленно скрывался от полицейских, проживая в разных местах, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Позже нарушитель был задержан. В беседе с автоинспекторами 42-летний горожанин отрицал свою причастность к ДТП, однако в суде вину свою признал. За оставление места происшествия он привлечён к ответственности. Суд назначил наказание в виде административного ареста, сообщили в МВД.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечёт лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
ДТП
 
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