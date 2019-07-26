Жителя Бурятии осудили за покупку и хранение наркотика

Обвиняемый отделался штрафом



Муйский районный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Иволгинского района. Он обвинялся в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства – гашиша в значительном размере.



Надзор за ходом расследования уголовного дела осуществлялся Байкальской транспортной прокуратурой. С учётом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

