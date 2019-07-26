Жителя Бурятии осудили за покупку и хранение наркотика

Обвиняемый отделался штрафом
Муйский районный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Иволгинского района. Он обвинялся в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства – гашиша в значительном размере.
Надзор за ходом расследования уголовного дела осуществлялся Байкальской транспортной прокуратурой. С учётом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обвиняемый отделался штрафом
Троим фигурантам дела суд назначил реальные сроки в колонии
Возбуждено дело об административном правонарушении
Мальчик был госпитализирован
Его зафиксировали в Закаменском районе
Уголовное дело на бухгалтера территориальной избирательной комиссии уже прекратили
Следственное управление раскрыло подробности громкого дела с рубками в Тункинском нацпарке
Также мужчина напал на соседку, проломив стену в её доме
По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах Иркутской области
Она ушла гулять днём
Задержанный перемещал культурные ценности по просьбе своего знакомого
Их личности установлены
Отчаявшиеся жители посёлка Забайкальский предлагают открыть на их дорогах автодром для обучения экстремальной езде
В Гусиноозёрске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
Воры орудовали в Красноярском крае