Возбуждено дело об административном правонарушении
Специалистами нескольких ведомств 24 июля проведено мероприятие в местах несанкционированной торговли подконтрольной продукцией животного происхождения.
В городе Бабушкин Кабанского района проверяющие выявили факт нарушения ветеринарного законодательства. Жительница реализовывала омуль холодного копчения весом 4,5 кг без ветеринарных документов. Также на продукцию не представлена информация о дате её выработки и сроках годности.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Рыба уничтожена владелицей в присутствии должностных лиц, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии уничтожили омуль без ветеринарных документов
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