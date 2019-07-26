В Бурятии уничтожили омуль без ветеринарных документов

Возбуждено дело об административном правонарушении



Специалистами нескольких ведомств 24 июля проведено мероприятие в местах несанкционированной торговли подконтрольной продукцией животного происхождения.



В городе Бабушкин Кабанского района проверяющие выявили факт нарушения ветеринарного законодательства. Жительница реализовывала омуль холодного копчения весом 4,5 кг без ветеринарных документов. Также на продукцию не представлена информация о дате её выработки и сроках годности.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Рыба уничтожена владелицей в присутствии должностных лиц, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

