В Иркутске хулиганы повредили пять машин

Их личности установлены



В Иркутске устанавливают обстоятельства повреждения пяти машин.



22 июля в дежурную часть полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные разбили зеркало иномарки, которую он припарковал возле дома на улице Красный путь.



Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что всего было повреждено пять автомобилей. Кроме того, была обнаружена запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали хулиганы.



Их личности уже установлены.



Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка их действиям. Также выясняется размер материального ущерба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

