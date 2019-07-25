В Улан-Удэ на размытых дорогах застревают «скорые» и ломаются машины

В Улан-Удэ жители посёлка Забайкальский (Зверосовхоз) просят о помощи. В этом микрорайоне в довольно плачевном состоянии находятся некоторые улицы. К тому же, ситуация усугубилась после прошедших дождей – здесь образовались глубокие и широкие промоины.















- У нас хорошие соседи, мы сами проводим воду, убираем посёлок, озеленяем. Этой весной провели массовую посадку, более 1000 различных саженцев привезли из питомников. В посёлке налажена взаимопомощь, собираем средства и вещи погорельцам, заботимся о многодетных семьях, строим сами качели, организовали секцию по ушу - да много чего. И дорогу сами засыпаем по мере возможности. Но помощь очень нужна, - говорит местная жительница.











Работы, скорее всего, будут проводиться в начале следующей недели.



































- Нам уже две недели грейдер обещают, но он дальше 200-300 метров от центральной трассы не идёт. А люди то живут и за 3 километром. От моего дома - 2,5 км до центральной дороги, где автобус ходит. У нас застревают машины скорой помощи, «ЭкоАльянса» (вытаскивали машину всем посёлком ночью), такси, про личный транспорт уж молчу. В местных группах в «Вайбере» в любое время просят вытащить. Машины ломаются на раз, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Любовь.По её словам, люди стараются справляться со своими проблемами самостоятельно. Однако именно в этом случае им требуется помощь.Отчаявшиеся жители посёлка Забайкальский горько шутят, предлагая устроить у себя проверку на мастерство вождения всех желающих. «Или можно открыть автодром для обучения экстремальной езде. Уверяем вас: кто поездит по нашим так называемым улица, никогда не создаст аварийную ситуацию на городских дорогах», - иронизируют местные жители.В комбинате по благоустройству Улан-Удэ сообщили, что в микрорайон отправят грейдер для работ.- Попросил администрацию Октябрьского района, чтобы они предоставили список кварталов посёлка, где есть размоины. После того, как получим перечень, будем выделять технику для устранения проблем, - уточнил «Байкал-Daily» заместитель директора комбината по благоустройству в Октябрьском районе Александр Солдаткин.