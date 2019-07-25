В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома

Рядом были обнаружены металлические фрагменты от отопительной батареи.









Задержанный, 16-летний житель Гусиноозёрска, был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.















Сигнал тревоги поступил с промышленного объекта в Гусиноозёрске ночью. Группу задержания вневедомственной охраны вызвал сторож предприятия. Он по камерам видеонаблюдения заметил постороннего на территории базы и нажал «кнопку тревожной сигнализации».Наряд вневедомственной охраны обследовал территорию базы и за грудой металлолома нашёл прячущегося парня.