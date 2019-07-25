В Бурятии вор спрятался за грудой металлолома

В Гусиноозёрске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
Сигнал тревоги поступил с промышленного объекта в Гусиноозёрске ночью. Группу задержания вневедомственной охраны вызвал сторож предприятия. Он по камерам видеонаблюдения заметил постороннего на территории базы и нажал «кнопку тревожной сигнализации».
Наряд вневедомственной охраны обследовал территорию базы и за грудой металлолома нашёл прячущегося парня.
Рядом были обнаружены металлические фрагменты от отопительной батареи.
Задержанный, 16-летний житель Гусиноозёрска, был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Гусиноозёрске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
Воры орудовали в Красноярском крае
Медвежонку, который разгуливал по улицам Таксимо, примерно 8 месяцев
Во время рейдового патрулирования в лесах Бичурского района лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы
Погибшая девочка собиралась купить бабушке подарок на 8 марта
Поймать грабителя помогла бабушка потерпевшей
Он сложил товар в пакет и вышел из магазина в обход кассы
Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся
Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июля в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина
Он выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район специально для сбора конопли
Она надеялась получить компенсацию за испорченные лекарства в 2015 году
Ранее он украл телефон у женщины
За сутки произошло 13 пожаров
Сегодня продолжаются работы по тушению ещё двух лесных пожаров