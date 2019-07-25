Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся
Накануне в Усть-Илимске поступило сообщение от сотрудницы одного из торговых учреждений. Неизвестный в маске с баллончиком со слезоточивым газом вошёл в помещение и, угрожая отвёрткой, хотел похитить деньги. Не обнаружив средства в сейфе, молодой человек скрылся.
Позже была установлена личность предполагаемого преступника. Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно передана наружным нарядам.
Спустя 4 дня на трассе «Братск-Усть-Илимск» его задержали дорожные полицейские. Подозреваемый пытался покинуть город. Злоумышленником оказался 23-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся
Кроссовки с логотипами известной фирмы были поддельными
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июля в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 километрах от села Харбатово в ДТП погибла беременная женщина
Он выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район специально для сбора конопли
Она надеялась получить компенсацию за испорченные лекарства в 2015 году
Ранее он украл телефон у женщины
За сутки произошло 13 пожаров
Сегодня продолжаются работы по тушению ещё двух лесных пожаров
Её сбил водитель «Тойоты Марк II»
Водитель получил тяжёлые травмы
Мужчина заранее взял оттуда лом, а ночью взломал дверь
Учитель физкультуры обезвредил мужчину, приставившего нож к горлу женщины
Полицейские изъяли около двух тысяч разовых доз героина
Суд вынес решение по делу о незаконной рубке в Тункинском нацпарке
Происшествия, 24.07.2019
Районная прокуратура обнаружила нарушение федерального законодательства