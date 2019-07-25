В Усть-Илимске налётчик напал на офис с отвёрткой

Не обнаружив денег в сейфе, преступник скрылся



Накануне в Усть-Илимске поступило сообщение от сотрудницы одного из торговых учреждений. Неизвестный в маске с баллончиком со слезоточивым газом вошёл в помещение и, угрожая отвёрткой, хотел похитить деньги. Не обнаружив средства в сейфе, молодой человек скрылся.



Позже была установлена личность предполагаемого преступника. Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно передана наружным нарядам.



Спустя 4 дня на трассе «Братск-Усть-Илимск» его задержали дорожные полицейские. Подозреваемый пытался покинуть город. Злоумышленником оказался 23-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

