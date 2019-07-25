В Бурятии горели дома, гараж и зимовье

За сутки произошло 13 пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, из которых 10 ликвидировано в районах.



В селе Выдрино Кабанского района пожар произошёл в жилом доме. В результате огнём был поврежден холодильник. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность электропроводки.



По этой же причине произошло два пожара в Заиграевском районе. Так, в ДНТ «Солнечный» загорелась кровля дома. В результате происшествия кровля сгорела на площади 180 кв.м. В селе Мухор-Тала на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели вещи и мебель в доме. В результате сгорели кровать, кресло и вещи.



В посёлке Северомуйск Муйского района на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел гараж. В результате происшествия он сгорел полностью. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



Из-за шалости детей с огнём в селе Кабанск произошло загорание зимовья. В результате пожара полностью сгорела веранда, крыша, зимовье выгорело изнутри на площади 24 кв.м.



По причине неосторожного обращения с огнём произошли возгорания мусора в Селенгинском, Муйском и Прибайкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

