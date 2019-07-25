За сутки произошло 13 пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, из которых 10 ликвидировано в районах.
В селе Выдрино Кабанского района пожар произошёл в жилом доме. В результате огнём был поврежден холодильник. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность электропроводки.
По этой же причине произошло два пожара в Заиграевском районе. Так, в ДНТ «Солнечный» загорелась кровля дома. В результате происшествия кровля сгорела на площади 180 кв.м. В селе Мухор-Тала на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели вещи и мебель в доме. В результате сгорели кровать, кресло и вещи.
В посёлке Северомуйск Муйского района на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел гараж. В результате происшествия он сгорел полностью. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Из-за шалости детей с огнём в селе Кабанск произошло загорание зимовья. В результате пожара полностью сгорела веранда, крыша, зимовье выгорело изнутри на площади 24 кв.м.
По причине неосторожного обращения с огнём произошли возгорания мусора в Селенгинском, Муйском и Прибайкальском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели дома, гараж и зимовье
Происшествия, Фото:
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