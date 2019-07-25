В Бурятии на трассе опрокинулась «Хонда»

Водитель получил тяжёлые травмы
Утром 24 июля в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП.
33-летний водитель «Хонды», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», на 335 км. не справился с управлением. Он съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.
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