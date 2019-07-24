Районная прокуратура обнаружила нарушение федерального законодательства
В Бурятии прокуратура обнаружила нарушение федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации городского поселения «посёлок Усть-Баргузин».
Установлено, что в апреле этого года в администрацию поселения поступило обращение местного жителя по вопросу незаконной постройки. Рассмотрение обращения поручено специалисту по благоустройству. В нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» должностным лицом не было обеспечено объективное и своевременное рассмотрение обращения, письменный ответ заявителю в установленный 30-дневный срок не был дан, срок рассмотрения обращения не был продлён.
Прокуратурой района руководителю администрации городского поселения внесено представление, которое было удовлетворено. Два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заявителю был дан ответ.
Прокурором в отношении специалиста по благоустройству возбуждено дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Мировым судьей судебного участка Баргузинского района виновному должностному лицу назначен штраф в размере 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Баргузинском районе Бурятии суд оштрафовал должностное лицо
Происшествия, Фото:
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