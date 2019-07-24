Забайкалец собрал 15 кг марихуаны в Бурятии

Мужчина рассказал, что это не первый его визит в республику
В Мухоршибирском районе Бурятии ночью на автодороге «Мухоршибирь – Цолга - Балта», в двух километрах от улуса Зандин полицейские остановили автомобиль. В багажнике машины обнаружено три мешка с 15 кг марихуаны.
Марихуана принадлежит одному из пассажиров - 38-летнему жителю Забайкальского края. Он в компании приятелей приехал в Бурятию для вывоза запрещённого вещества.
Мужчина рассказал, что это не первый его «визит» в регион. Уже дважды он приезжал в данную местность для сбора и перевозки наркотика, однако не нашёл водителя, который бы оказал ему транспортные услуги.
Ранее подозреваемый не судим. В момент задержания у него установлен факт потребления наркотического средства.
Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что это не первый его визит в республику
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