Забайкалец собрал 15 кг марихуаны в Бурятии

В Мухоршибирском районе Бурятии ночью на автодороге «Мухоршибирь – Цолга - Балта», в двух километрах от улуса Зандин полицейские остановили автомобиль. В багажнике машины обнаружено три мешка с 15 кг марихуаны.











Марихуана принадлежит одному из пассажиров - 38-летнему жителю Забайкальского края. Он в компании приятелей приехал в Бурятию для вывоза запрещённого вещества.



Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.











Мужчина рассказал, что это не первый его «визит» в регион. Уже дважды он приезжал в данную местность для сбора и перевозки наркотика, однако не нашёл водителя, который бы оказал ему транспортные услуги.Ранее подозреваемый не судим. В момент задержания у него установлен факт потребления наркотического средства.