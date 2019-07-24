В Улан-Удэ ищут женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

Женщина забрала деньги, которые не дождалась другая посетительница
Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая 18 мая в фойе магазина самообслуживания на улице Кабанской в Улан-Удэ забрала чужие деньги.
Женщина забрала себе купюры, выданные банкоматом предыдущей посетительнице. Ущерб составил 9 тысяч рублей.
Владелица денег не дождалась выдачи банкнот и вышла из магазина, посчитав, что произошла техническая ошибка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Всех, кто узнал женщину или же знает о её местонахождении, полицейские просят сообщить по телефону: 8(999)275-31-74, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).
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