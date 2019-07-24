В Нижневартовске осудили дилера из Бурятии
Суд в Нижневартовске вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков.
Мужчина приобрёл синтетические наркотические вещества массой 11,84 грамма для дальнейшего сбыта. Наркотики он продать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Житель Бурятии, не успевший продать наркотики, получил 9 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подруги уснули на берегу Байкала, не найдя место для ночёвки
В Бурятии пострадавший от камнепада турист рассказал о произошедшем
В Нижневартовске осудили дилера из Бурятии
Мстя за детей, он расправился с двумя гражданами Узбекистана
Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан
Работы также затрудняет упавшее на провода дерево
На Байкале пьяный водитель гонял по пляжу, а затем увяз в песке
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите
В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них
Он обвиняется в хищении 1,6 миллиона рублей
Нарушители были пойманы в выходные
На чужие средства он покупал и употреблял алкоголь несколько дней
Сейчас полицейские выясняют, все ли несовершеннолетние были пристёгнуты
В Улан-Удэ занялись проблемой, из-за которой участок пенсионерки и её 12-летнего внука превратился в «море»