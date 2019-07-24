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Житель Бурятии, не успевший продать наркотики, получил 9 лет

Житель Бурятии, не успевший продать наркотики, получил 9 лет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Нижневартовске осудили дилера из Бурятии

Суд в Нижневартовске вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Мужчина приобрёл синтетические наркотические вещества массой 11,84 грамма для дальнейшего сбыта. Наркотики он продать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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