В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В Бурятии разыскивают 16-летнего уроженца Закаменска, воспитанника социального учреждения Дениса Савельева. 18 июля молодой человек ушёл из Бурятского лесопромышленного колледжа, куда планировал поступать, и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: европейской внешности, на вид 18 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.
Особые приметы: на левой руке татуировка.
Был одет: футболка синего цвета, джинсы голубого цвета, сандалии чёрные.
Ранее уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-56-02, 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31 или 102 (112).
В Бурятии разыскивают 16-летнего парня
Происшествия, Фото:
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