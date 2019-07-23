В Бурятии разыскивают 16-летнего парня

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже



В Бурятии разыскивают 16-летнего уроженца Закаменска, воспитанника социального учреждения Дениса Савельева. 18 июля молодой человек ушёл из Бурятского лесопромышленного колледжа, куда планировал поступать, и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: европейской внешности, на вид 18 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.



Особые приметы: на левой руке татуировка.



Был одет: футболка синего цвета, джинсы голубого цвета, сандалии чёрные.



Ранее уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-56-02, 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31 или 102 (112).

