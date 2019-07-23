Они совершили кражу из служебного кабинета отдела судебных приставов
В декабре 2018 года в Усолье-Сибирском судебные приставы изъяли у гражданина 213 килограммов незаконно добытого нефрита. Изъятое сотрудники поместили в один из служебных кабинетов. В ночь со 2 на 3 января 2019 года в кабинет проникли неизвестные и украли ценный минерал, стоимостью около миллиона рублей.
Подозреваемыми оказались водитель местного отдела судебных приставов и его родственник – сотрудник ФСИН. Накануне последний был задержан сотрудниками полиции, а его подельник пришел в следственный отдел с повинной и дал признательные показания.
Подозреваемые уволены со службы. На допросе мужчины пояснили, что спрятали нефрит в колодец, расположенный на территории одного из частных домов. На протяжении нескольких месяцев они искали потенциального покупателя краденого минерала.
Следственные органы предъявили обвинение бывшему сотруднику ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления по статье «кража, совершенная в крупном размере».
В настоящее время нефрит изъят. Планируется предъявление обвинения второму фигуранту уголовного дела.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области сотрудник ФСИН и водитель отдела ФССП украли 200 кг нефрита
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