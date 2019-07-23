В Забайкалье торговый представитель продавал наркотики

Официально дилер занимался продажей рыбы



В Могочинском районе Забайкальского края будут судить 45-летнего жителя Амурской области, который обвиняется в совершении двух сбытов наркотиков в крупном размере.



Мужчина покупал в Амурской области гашишное масло, чтобы перепродавать его в Забайкалье. Являясь торговым представителем одной из фирм, он периодически приезжал в Могочу, где помимо официальной торговли рыбой на городском рынке, занимался продажей наркотиков.



Сбытчика наркотиков заключили под стражу. Вину он признал частично, однако были доказаны два эпизода незаконного сбыта гашишного масла общей массой 16,118 гр.



За каждое преступление судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

