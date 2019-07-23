За сутки в Бурятии произошло пять пожаров

Короткое замыкание стало причиной пожара в двухквартирном доме



За минувшие сутки в Бурятии произошло пять пожаров, три из них зарегистрированы в районах.



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных горел электросчётчик на наружной стене здания.



В результате пожара огнём повреждены электросчётчик и стена дома на общей площади 1 кв. м.



Предположительно, причиной возгорание послужило короткое замыкание.



Также основной причиной загораний остаётся неосторожное обращение с огнём. По этой причине за произошли загорания мусора в Прибайкальском и Заиграевском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

