Короткое замыкание стало причиной пожара в двухквартирном доме
За минувшие сутки в Бурятии произошло пять пожаров, три из них зарегистрированы в районах.
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных горел электросчётчик на наружной стене здания.
В результате пожара огнём повреждены электросчётчик и стена дома на общей площади 1 кв. м.
Предположительно, причиной возгорание послужило короткое замыкание.
Также основной причиной загораний остаётся неосторожное обращение с огнём. По этой причине за произошли загорания мусора в Прибайкальском и Заиграевском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
За сутки в Бурятии произошло пять пожаров
Происшествия, Фото:
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