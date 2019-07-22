В Тулуне мотоциклист сбил девушку на «зебре» и скрылся

Девушку в медучреждение доставили очевидцы



21 июля в 19:30 в городе Тулун Иркутской области мотоциклист сбил 16-летнюю девушку на «зебре» и скрылся с места аварии.



Водитель совершил наезд на 16-летнюю девушку, когда она с подругой переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Гидролизная.



- Потерпевшая смогла описать мотоциклиста, поскольку во время ДТП он упал и обронил мотоциклетный шлем. С места происшествия водитель скрылся, в медучреждение пострадавшую доставили очевидцы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящий момент полицейские ищут виновника ДТП. Его приметы: на вид 30-35 лет, светлые волосы, глаза голубые. Мотоцикл зелёного цвета, шлем водителя белого цвета



Всех, кому известно что-либо о происшествии, просят сообщить в МО МВД России «Тулунский» по телефону 02 или 8(39530) 47-2-22.





