В Бурятии поймали «чёрных» лесозаготовителей

У них изъяли автомобиль «УАЗ», трактор и 4 бензопилы



Во время рейдового патрулирования в лесах Еравнинского района Бурятии лесничий увидел группу людей. Оказалось, что мужчины занимаются заготовкой леса – правоустанавливающие документы были в порядке, но лесопользователи заготовили не те деревья, которые им полагались по закону.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушители незаконно заготовили около 84 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 430 тысяч рублей. Правонарушителями оказались жители Еравнинского района.



- Незаконно заготовленная древесина, 4 бензопилы, автомобиль «УАЗ» и трактор «МТЗ- 82» были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



