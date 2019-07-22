В Братске автобус насмерть сбил старушку

87-летняя жительница скончалась в больнице
21 июля вечером на остановке общественного транспорта, расположенной на 11 километре Шаманской трассы в Братске водитель автобуса ПАЗ сбил пенсионерку. Бабушка переходила проезжую часть впереди автобуса.
87-летняя местная жительница была госпитализирована в городскую больницу, где от полученных травм скончалась.
В настоящее время по факту данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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