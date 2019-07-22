В Иркутской области с поезда сняли двух дебоширов

Они вели себя агрессивно и матерились
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Нижнеудинск поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Новокузнецк – Владивосток» требуется наряд полиции.
Выяснилось, что двое пассажиров, следовавших от станции Новокузнецк до станции Слюдянка, были пьяны. Они вели себя агрессивно, выражались грубой нецензурной бранью. Своим поведением они мешали работе проводников и отдыху пассажиров.
Начальник поезда принял решение об отказе им в проезде. Пассажиры сняты с поезда и доставлены в подразделение транспортной полиции на станции Нижнеудинск.
Составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Они вели себя агрессивно и матерились
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