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Магазин ритуальных услуг подожгли в Бурятии

Магазин ритуальных услуг подожгли в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки в республике ликвидировано 8 бытовых пожаров

В поселке Таксимо Муйского района горел магазин ритуальных услуг. В результате пожара магазин повреждён изнутри на площади 24 кв.м. Предположительно, причиной пожара мог стать поджог.

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района сгорел забор, огнём повреждена теплица на площади 2 кв.м. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В селе Брянск Кабанского района горели надворные постройки. В результате возгорания сгорела летняя кухня, огнем повреждена наружная стена бани. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар Поджог
 
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