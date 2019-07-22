В Бурятии стали реже убивать, грабить и воровать
Прокуратура Бурятии сообщила о снижении уровня преступности в республике.
- За шесть месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в республике преступлений сократилось на 9,8%. Снижение уровня преступности отмечено как по городу Улан-Удэ, так и по сельским районам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Сократилось количество убийств и покушений на убийство (- 27,1 %), грабежей (- 27,9 %), краж (- 12,3 %), вымогательств (- 20,7 %).
- Положительный эффект принесла работа правоохранительных органов по профилактике преступлений и предупреждению рецидивной преступности. За шесть месяцев 2019 года лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, совершили на 10,3 % меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2018 года, - уточнили в прокуратуре.
На автодорогах республики зафиксировано 486 дорожно-транспортных происшествий (за 6 месяцев 2018 года – 516), из них в Улан-Удэ – 239 (277 годом ранее). Погибло в ДТП 51 человек (41 годом ранее), ранено 635 (691 годом ранее).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия в последние годы уверенно держится в числе лидеров по уровню преступности в стране. В марте 2019 года Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии сообщило, что республика занимает печальное второе место в России.
На прошлой неделе МВД по Бурятии, подводя итоги первого полугодия, сообщило о том, что республика уже не на втором, а на третьем месте.
В Бурятии отмечено снижение уровня преступности
Происшествия, Фото:
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