В Бурятии бывшего военного осудили за два угона и две кражи

Суд вынес приговор бывшему военнослужащему войсковой части 69647 в Кяхте, ефрейтору запаса



Преступления были совершены в 2017 и 2018 годах, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном управлении Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.



Ночью в октябре 2017 года в кафе «Диана» ефрейтор украл мобильной телефон. Ущерб был оценён в 11,3 тысячи рублей.



13 и 21 апреля 2018 года в Кяхте, будучи пьяным, мужчина угнал два автомобиля. Пытался он угнать и третий, но сделать этого не получилось – тогда вор украл из машины имущества на 5,6 тысяч рублей.



По горячим следам он был задержан. В последующем во всем сознался, возместив причинённый ущерб потерпевшим.



- Кяхтинский гарнизонный военный суд признал подсудимого виновным по всем эпизодам совершенных им преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - уточнили в военном следственном управлении Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.



