Пьяный житель Бурятии стащил ноутбук в магазине

Продавец отвлеклась на разговор с покупателем



17 июля в отдел полиции Прибайкальского района обратилась продавец магазина комиссионных товаров с заявлением о краже ноутбука с прилавка. Ущерб был оценён в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские установили и впоследствии задержали подозреваемого - ранее судимого за разбой 32-летнего жителя села Турунтаево.



Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в магазин со своим знакомым. Увидев, что продавец отвлеклась и разговаривает с клиентом, он незаметно украл лежавший на прилавке ноутбук.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

