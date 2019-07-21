Продавец отвлеклась на разговор с покупателем
17 июля в отдел полиции Прибайкальского района обратилась продавец магазина комиссионных товаров с заявлением о краже ноутбука с прилавка. Ущерб был оценён в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские установили и впоследствии задержали подозреваемого - ранее судимого за разбой 32-летнего жителя села Турунтаево.
Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в магазин со своим знакомым. Увидев, что продавец отвлеклась и разговаривает с клиентом, он незаметно украл лежавший на прилавке ноутбук.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пьяный житель Бурятии стащил ноутбук в магазине
Происшествия, Фото:
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